كل ما تريد معرفته عن كراسة شروط مشروع جنة وموعد حجز الوحدات

أصدر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كراسة شروط مشروع جنة المتعلقة بالطرح التكميلي لوحدات الإسكان المتوسط والمتميز، لمتوسطي الدخل، على الموقع الإلكتروني للصندوق.

وجرى طرح كراسة شروط مشروع جنة على الموقع الإلكتروني للصندوق أمس الخميس، ويستمر حتى 13 من ذات الشهر، من أجل الاطلاع على الوحدات السكنية المطروحة، وينطلق الحجز الاثنين المقبل الموافق 14 نوفمبر.

كراسة شروط مشروع جنة

وتضمنت الاشتراطات العامة لكراسة مشروع جنة البنود التالية:

- لا يحق للمتقدم أو للأسـرة (الزوج - الزوجــة - الأولاد القصر) التقـدم لحجـز أكثـر مـن وحـدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون قـد سـبق التخصيص للمتقـدم أو للأسـرة (الزوج - الزوجــة - الأولاد القصر) وحـدة سـكنية أو قطعـة أرض سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها لللغير أو بالشراكة مع أخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الإجتماعي.

ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأســرة (الزوج - الزوجــة - الأولاد القصر)، وحدة سكنية ضمن مشروعات سكن مصر- دار مصر- جنة.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج - الزوجــة - الأولاد القصر)، استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقـرارات مجلس إدارتــه بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريــخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021.

- يجب أن يقـر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولا جنائيا ومدنياً، ويحق للصندوق أو للجهــة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.