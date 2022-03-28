بنك الإسكندرية يمول الحصول على شقة في مشروع جنة.. اعرف الشروط

أعلن بنك الإسكندرية عن شروط الحصول على شقة متشطبة جاهزة للاستلام بمشروع جنة، جيث يقوم البنك بتمويل الشقة لمتوسطي الدخل بـ80% من قيمة الشقة ويجب ألا يتجاوز سعرها 2 ونص مليون جنيه.

وقال البنك في بيان رسمي إنه يجب أن يوجد تحويل من صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري موجه إلى بنك الإسكندرية خاص بالإعلان الذي تم اختياره وذلك وفقا لشروط البنك وتقديم اوراق ومستندات تثبت دخل الزوجة والزوج.

وتابع بيان البنك، يتم تطبيق سعر الفائدة 8% ويجب أن يكون راغب شراء الشقة دفع مبلغ جدية الحجز وتسجيل بياناته في الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

شروط الحصول على شقة مشروع جنة

وفي نفس السياق، يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تلقي طلبات المواطنين الراغبين في تخصيص وحدات بمشروع جنة من خلال الموقع الإلكتروني عن طريق حجز وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط «سكن مصر، دار مصر، جنة» داخل المدن الجديدة، حيث يتم حجز الوحدات المتشطبة.

وقبل التوجه إلى البنك يجب على راغب الحصول على شقة ضمن مشروع جنة في القاهرة والمحافظات الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي والضغط على حجز شقق جنة مصر 2022 وإدخال البيانات ثم الحجز على الشقة الراغب في حجزها واختيار المدينة والمحافظة الراغب في شراء الشقة بها.

شقق متشطبة لكل المصريين

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن عن مشروع سكن لكل المصريين وتقسيطها لمدة 30 سنة بفائدة مالية 3% وتم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي المصري واشتركت بها جميع البنوك الحكومية والقطاع الخاص.

وأعلنت وزارة الإسكان عن إعلان الشقق المتشطبة لمشاريع سكن مصر ودار مصر ومشروع جنة مدينة 6 أكتوبر، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة القاهرة الجديدة، ومدينة الشروق، ومدينة العبور على أن يتم سداد قيمة شقق جنة مصر 2022، من خلال أقساط شهرية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بفائدة 8%، وتقسيط يصل إلى 30 سنة كحد أقصى ويجب أن يكون المتقدم لم يحصل على أي شقق أو أراضٍ من قبل.