للفائزين بها.. إجراءات ومواعيد تسليم وحدات مشروع «جنة» (صور)

تستعد مدينة المنصورة الجديدة، لتسليم الدفعة الأولى من وحدات مشروع جنة، بإجمالى 62 عمارة، بداية من الثلاثاء الموافق 3/1/2023، وحتى الخميس الموافق 13/4/2023، وذلك للمواطنين الفائزين بها.

وحددت وزارة الإسكان والمرافق وجهاز المدية، في بيان لها، مواعيد وإجراءات تسليم الوحدات السكنية، كالتالى:

إجراءات تسليم وحدات مشروع «جنة»

1- يجب على المواطنين الفائزين، التوجه إلى بنك التعمير والإسكان لتسوية الموقف المالي.

2- ثم بعد ذلك الذهاب إلى جهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمراجعة المستندات قبل الاستلام.

3- التوجه لاستلام الوحدة السكنية المخصصة خلال المواعيد المقررة من قبل جهاز المدينة.

مواعيد تسليم وحدات مشروع «جنة»

- وحدات العمارة رقم 1، يوم الثلاثاء 3/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 2، يوم الأربعاء 4/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 3، يوم الأحد 8/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 4، يوم الإثنين 9/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 5، يوم الثلاثاء 10/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 6، يوم الأربعاء 11/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 7، يوم الأحد 18/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 8، يوم الإثنين 16/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 9، يوم الثلاثاء 17/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 10، يوم الأربعاء 18/1/2023.

- تخصيص يوم الخميس 19/1/2023 لمن تخلف عن الاستلام.

- وحدات العمارة رقم 11، يوم الأحد 22/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 12، يوم الإثنين 23/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 13، يوم الثلاثاء 24/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 14، يوم الأحد 29/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 15، يوم الإثنين 30/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 16، يوم الثلاثاء 31/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 17، يوم الأربعاء 1/2/2023.

- تخصيص يوم الخميس 2/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام.

- وحدات العمارة رقم 18، يوم الأحد 5/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 19، يوم الإثنين 6/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 20، يوم الثلاثاء 7/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 21، يوم الأربعاء 8/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 22، يوم الخميس 9/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 23، يوم الأحد 12/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 24، يوم الإثنين 13/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 25، يوم الثلاثاء 14/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 26، يوم الأربعاء 15/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 27، يوم الخميس 16/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 28، يوم الأحد 19/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 30، يوم الثلاثاء 21/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 31، يوم الأربعاء 22/2/2023.

- يوم الخميس 23/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام.

- وحدات العمارة رقم 32، يوم الأحد 26/2/2023

- وحدات العمارة رقم 33، يوم الإثنين 27/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 34، يوم الثلاثاء 28/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 35، يوم الأربعاء 1/3/2023.

- وحدات العمارة رقم 36، يوم الخميس 2/3/2023.

- وحدات العمارة رقم 37، يوم الأحد 5/3/2023.