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للفائزين بها.. إجراءات ومواعيد تسليم وحدات مشروع «جنة» (صور)

كتب:

منة عبده
06:29 ص | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
وحدات «جنة» بمدينة المنصورة الجديدة

وحدات «جنة» بمدينة المنصورة الجديدة

تستعد مدينة المنصورة الجديدة، لتسليم الدفعة الأولى من وحدات مشروع جنة، بإجمالى 62 عمارة، بداية من الثلاثاء الموافق 3/1/2023، وحتى الخميس الموافق 13/4/2023، وذلك للمواطنين الفائزين بها.

وحددت وزارة الإسكان والمرافق وجهاز المدية، في بيان لها، مواعيد وإجراءات تسليم الوحدات السكنية، كالتالى: 

إجراءات تسليم وحدات مشروع «جنة»

1- يجب على المواطنين الفائزين، التوجه إلى بنك التعمير والإسكان لتسوية الموقف المالي.

2- ثم بعد ذلك الذهاب إلى جهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمراجعة المستندات قبل الاستلام.

3- التوجه لاستلام الوحدة السكنية المخصصة خلال المواعيد المقررة من قبل جهاز المدينة. 

مواعيد تسليم وحدات مشروع «جنة»

- وحدات العمارة رقم 1، يوم الثلاثاء 3/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 2، يوم الأربعاء 4/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 3، يوم الأحد 8/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 4، يوم الإثنين 9/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 5، يوم الثلاثاء 10/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 6، يوم الأربعاء 11/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 7، يوم الأحد 18/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 8، يوم الإثنين 16/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 9، يوم الثلاثاء 17/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 10، يوم الأربعاء 18/1/2023.

- تخصيص يوم الخميس 19/1/2023 لمن تخلف عن الاستلام.

- وحدات العمارة رقم 11، يوم الأحد 22/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 12، يوم الإثنين 23/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 13، يوم الثلاثاء 24/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 14، يوم الأحد 29/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 15، يوم الإثنين 30/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 16، يوم الثلاثاء 31/1/2023.

- وحدات العمارة رقم 17، يوم الأربعاء 1/2/2023.

- تخصيص يوم الخميس 2/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام.

- وحدات العمارة رقم 18، يوم الأحد 5/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 19، يوم الإثنين 6/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 20، يوم الثلاثاء 7/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 21، يوم الأربعاء 8/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 22، يوم الخميس 9/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 23، يوم الأحد 12/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 24، يوم الإثنين 13/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 25، يوم الثلاثاء 14/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 26، يوم الأربعاء 15/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 27، يوم الخميس 16/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 28، يوم الأحد 19/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 30، يوم الثلاثاء 21/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 31، يوم الأربعاء 22/2/2023.

- يوم الخميس 23/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام.

- وحدات العمارة رقم 32، يوم الأحد 26/2/2023

- وحدات العمارة رقم 33، يوم الإثنين 27/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 34، يوم الثلاثاء 28/2/2023.

- وحدات العمارة رقم 35، يوم الأربعاء 1/3/2023.

- وحدات العمارة رقم 36، يوم الخميس 2/3/2023.

- وحدات العمارة رقم 37، يوم الأحد 5/3/2023.

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.