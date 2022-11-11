«محدش نزل» هاشتاج يتصدر «تويتر»: مصر عصية على كل خائن

تصدر هاشتاج «محدش نزل» تريند منصّة التغريدات القصيرة «تويتر»، للسخرية من دعوات عناصر جماعة الإخوان «الإرهابية» التي كانت تدعو لإحداث فوضى وزعزعة الاستقرار في مصر.

وتفاعل المصريون مع الهاشتاج، وقال أحد المواطنين «لن تسقط ولن تنكسر أمام دعوات الفوضى.. يوجد شعب عظيم فهم اللعبة وتبقى المحروسة شامخة وفي أمن كما ذكرها الله في محكم التنزيل، وستبقى مصر عصية على من يتآمر ضدها منذ 10 سنوات، وأجهزة المخابرات العالمية تحاول النيل منها، ولن يستطيعوا وستبقى قوية أيها المتآمرون».

فيما علق مواطن آخر: «هما قالوا الثورة الساعة كام، أنا مش شايف أيتها ثورة»، بينما قال آخر: «كالعادة محدش نزل وستبقى مصر عصية على كل خائن، ولن يفلح الخونة ولا عملاء الخارج ولا الإخوان في جرها لمصير سوريا أو ليبيا أو اليمن، ولن تجد مصريًا مرميًا على حدود الدول في مخيمات لاجئين، حفظ الله مصر وحفظ الله شعبها العظيم».

وتابع آخر: «الإخوان بتتمنى خرابها، وإحنا بنموت في ترابها، هو ده الفرق بين اللي بيحب بلده وبين الخاين والعميل اللي عاوز يهد البلد.. تحيا مصر».