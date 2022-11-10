بعد ظهوره مع السيسي اليوم.. محمد إيهاب: الرئيس دائم الدعم والتشجيع لنا

أهداف البرنامج الرئاسي المتنوعة، خلقت طموحا لدى محمد إيهاب، عقب تخرجه من كلية الهندسة الجامعة الألمانية، فالتحق بالبرنامج بعد اجتياز مجموعة من الاختبارات والمقابلة الشخصية، وبدأ يتعلم كل ما يتعلق بالإدارة وسياسات العمل الحكومي، والعمل العام ومهارات في شتى المجالات.

المزايا التي حققها محمد إيهاب من التحاقه بالبرنامج الرئاسي عديدة ومتنوعة، بحسب ما رواه لـ«الوطن»، خاصة أنه شارك في اللجنة المنظمة المسؤولة عن غرفة العمليات المركزية بالمنطقة الخضراء في مؤتمر قمة المُناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ حاليا: «البرنامج أتاح ليّ فرص عديدة للمشاركة في المؤتمرات الدولية والعالمية سواء كلجنة تنظيمية أو إشراف أو متابعة كلها أحداث مهمة تؤثر في شخصية الإنسان».

إتاحة الفرصة للتعرف على ثقافات جديدة

لمحمد إيهاب، دور مهم في تنظيم مؤتمر المناخ حاليا، فهو المسئول عن تنظيم كل الفعاليات التي تتم داخل المؤتمر والمشروعات التي يتم تنفيذها، ومتابعتها بدقة: «البرنامج يصقل شخصيتي، خاصة أن علم الإدارة درسته في البرنامج على يد أفضل الأساتذة على مستوى العالم»، فضلاً عن دور البرنامج في إتاحة الفرصة للتعرف على ثقافات جديدة.

دقائق معدودة وقف فيها اليوم محمد إيهاب، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في مدينة شرم الشيخ، أثناء جولته التفقدية بالدراجة فى مدينة شرم الشيخ، ليعرض مشروعه هو ومجموعة من الشباب «رابت موبيليتي»: «الرئيس السيسي بيدعمنا دايما»، موضحاً أن المشروع بهدف حل مشكلات المواصلات خاصة للتنقلات الأقل من 8 كيلو، التي تمثل 70% من تنقلات المصريين.

نصف مليون رحلة لأكثر من 300 ألف مواطن

المشروع عبارة عن سكوتر ودراجات، تسهل على المواطنين استقلالها في أي وقت وهو ما يسمى بالنقل التشاركي: «نفذنا أكثر من نصف مليون رحلة لأكثر من 300 ألف مواطن»، موضحاً أن الفريق لديه 800 سكوتر ودراجة صديقة للبيئة، تغطي محافظات منها القاهرة والجيزة وطنطا والمنصورة وبورسعيد.

الحديث الذي دار بين محمد إيهاب والرئيس السيسي اليوم، تلقى خلال محمد مجموعة من كلمات الدعم والتشجيع: «الرئيس بدعمنا وشجعنا دايما، خاصة إننا بنصنع 70% من قطع غيار مشروعنا بدلاً من استرادها».