10 أيام على غلق باب التقديم لوظائف التنمية المحلية 2022.. اعرف الأوراق المطلوبة

باق من الزمن 10 أيام على انتهاء موعد التقديم لوظائف التنمية المحلية 2022، حيث يتم التقديم على الموقع الإلكتروني للوزارة، التي أكدت أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات الواردة بعد انتهاء المدة المحددة أو التقديم دون استيفاء المستندات المطلوبة، ويكون التقديم على درجة وظيفية واحدة، وتتمثل الضوابط فيما يلي:

بيانات استمارة التقديم

- كتابة الاسم الرباعي باللغة العربية.

- تدوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف شخصية ولها صفة الاستمرار حتى الانتهاء من إجراءات المسابقة وإعلان النتائج.

- يعتد بالمراسلة بالبريد الإلكتروني ورقم التليفون الخاص به.

- عدم صحة ودقة البيانات يعتبر الطلب لاغي.

- المستندات المطلوبة للتقديم يجب أن تكون مسحوبة بصيغة pdf ولن يلتفت لأى مستندات يتم تصويرها عن طريق الهاتف

-المستندات المطلوبة ترفق في خانة المرفقات

إجراءات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لشغل وظائف التنمية المحلية

-بالنسبة لـ«سكرتيرى عموم - سكرتيرى عموم مساعدين - رؤساء مراكز ومدن وأحياء» تعتمد إنجازاتهم من المحافظ.

- بيان حالة وظيفية حديث شامل معتمد ومختوم من السلطة المختصة من جهة عمله الأصلية والجهة المنتدب إليها في حالة الندب بتاريخ معاصر لتاريخ الإعلان وفقا للنموذج المرفق.

- تقديم المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة

- مقترح تطوير الوظيفة المقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر، وفقا للنموذج المرفق على ألا يتجاوز ثلاث صفحات في النموذج المرفق لذلك.

- الإنجازات السابقة معتمدة ومختومة من السلطة المختصة ومؤرخة عن مدة آخر ثلاث سنوات عمل معتمدة من المحافظ أو السكرتير العام أو الجهة المختصة.

- شهادة قانونية من جهة عمله الأصلية والجهة المنتدب إليها في حالة الندب خلال فترة الإعلان.

- توضيح الجزاءات والإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية من عدمه وفقا للنموذج المرفق.

- صورة طبق الأصل من تقارير تقويم الأداء عن آخر سنتين سابقة على الإعلان.

- صورة طبق الأصل من شهادات حضور الدورات التدريبية أو البعثات أو المؤتمرات الدولية وشهادات الشكر والتقدير (إن وجدت).

- صورة شخصية حديثة مقاس 4*6.10

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

إجراءات التقديم للعاملين خارج الجهاز الإداري للدولة:

- شهادة الخبرة و السيرة الذاتية

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات.

- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر.

- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها والأنشطة المختلفة والتكريمات.

- صورة شخصية حديثة مقاس 4*6.6.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.