صفحات الإخوان تحذف الفيديوهات المفبركة عن التظاهرات بعد كشف أكاذيبهم

حذفت جماعة الإخوان الإرهابية، مقاطع الفيديو المفبركة عن وجود تظاهرات في بعض المناطق التي نشرته، بعد افتضاح أمرهم، وكشف المصريون كذبهم، على منصات التواصل الاجتماعي.

وردّ عدد كبير من المواطنين على الفيديوهات بأنّها «قديمة ومفبركة»، ولا أساس لها من الصحة، فيما أرسل آخرون لهم صورًا حصرية من المناطق التي ادّعى أعضاء الجماعة الإرهابية وجود تظاهرات بها، تكشف حقيقة ادعاءاتهم الكاذبة.

فيما كتب أحد المحرضين على الفوضى: «تنبيه هام، الفيديو ده قديم، من سبتمبر 2019، يا جدعان انشروا الفيديوهات الجديدة فقط أرجوكم، نشر الفيديوهات القديمة هتضرنا مش هتنفعنا، أرجوكم تاخدوا بالكم».. فيما رد عليه أحد المواطنين: «مفيش ولا فيديو جديد.. هتجيبوا جديد منين وأنتم نايمين واللي صاحي زي حلاتك قاعد يتابع على تويتر».

فيما نشر حساب آخر على تويتر، مقطع فيديو مضلل لتظاهرات قديمة، وعلق عليها رجال شبرا يخرجون بأعداد كبيرة لإسقاط النظام، لكن سرعان ما حذف بعد سخرية المواطنين منه بأنّ الفيديوهات قديمة ولا تمت للوضع الراهن بأي صلة.