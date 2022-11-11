النائب علاء قريطم: الإخوان كاذبون.. وعلينا ألا ننساق وراء قوى الشر الهدامة

قال النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي واجه منذ بداية توليه المسؤولية قوى الشر والتخريب «الإخوان الكاذبون»، وتصدى لمحاولات التخريب، لحماية مصر وأمنها.

علاء قريطم: مستقبل أبنائكم في رقابكم

وأضاف «قريطم»، في تصريحات لـ«الوطن»: «أقول للمواطنين مستقبل أبنائكم في رقابكم، ولا تنساقوا وراء أكاذيب الإخوان، فمصر ستعود أقوى، وستواجه كل دعوات التخريب المتكررة من أهل شر الذين يكرهون الخير لمصر، ولا بد من عدم الاستماع للمتحدثين على فيس بوك ومواقع التواصل، من الكاذبين ودعاة الشر والخراب والهدم».

وتابع: «المواطن أصبح يكشف الآن أكاذيب الإخوان ودعواتهم الشريرة، فهم يدعون الناس للخروج ومحاولة زعزعة الاستقرار، ويناضلون على المقاهي في تركيا وأوروبا وعلى السوشيال ميديا والقنوات الممولة والمشبوهة من أجل حفنة دولارات».

وأكد أنّ مصر مقبلة على حقبة جديدة وإنجازات واستثمارات، وعلينا التحلي بالحكمة وعدم الانسياق وراء قوى الشر الهدّامة، فالرئيس يسعى لأن تصبح مصر بوابة العالم فهي أرض الحضارة والبطولات.

عضو النواب: مع كل إنجاز بمصر تتجدد دعوات الإخوان

وأضاف علاء قريطم، أنّ الرئيس منذ توليه المسؤولية واجه مؤامرات ومخططات قوى الشر، بالصراحة والشفافية مع الشعب، مشيرا إلى أنّ الرئيس اختار طريق بناء الجمهورية الجديدة، طريق البناء والتنمية المستدامة، فهو يراعي المواطن البسيط من خلال إنهاء العشوائيات والإسكان الاجتماعي وزيادة المرتبات والمعاشات.

وأكد «قريطم»، أنّه مع كل إنجاز لمصر تتجدد دعوات الإخوان وإطلاق الشائعات لإثارة البلبلة والرأي العام، فهم لا يتحملون نجاح مصر في استضافة أكبر قمة في العالم، وهي قمة المناخ، مشيرا إلى أنّ كل زعماء العالم يعيشون في أمن مصر واستقرارها، وهي شهادة من العالم بأن مصر قوية وقادرة وكبيرة.