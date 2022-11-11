الصور تكذب «الإخوان الإرهابية».. هدوء في السويس والمواطنين «على الكورنيش»

شهدت محافظة السويس في الساعات المتأخرة من مساء الخميس، والأولى من فجر اليوم الجمعة، هدوءًا في جميع أنحاء المحافظة، خاصة في منطقة الكورنيش.

تردد المواطنين على المقاهي

وتواجد عدد من المواطنين في شوارع السويس اليوم الخميس بشكل عادي للتردد علي الكورنيش وبعض المقاهي والكافتريات مع سيولة مرورية في شوارع وميادين المحافظة.

ونشرت عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية صورًا وفيديوهات لسنوات ماضية للترويج على منصات التواصل الاجتماعي، بوجود تظاهرات وتجمعات كبيرة في شوارع السويس.

الإخوان تروج أكاذيب بشأن تظاهرات وهمية

وادعت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تواجد تجمعات، وإغلاق بعض الشوارع الرئيسية في السويس، إلا أن الحقيقة، أكدت الصور قديمة ومفبركة لتظاهرات كانت في فترة 2011 و2012 على خلاف الحقيقة.

وتحاول الجماعة الإرهابية تصدير وجود تظاهرات في السويس، لإحداث الفرقة بين أبناء الشعب، وبث سمومها واستغلال الدعوات التحريضية.

وانتشرت الأكمنة والارتكازات الثابتة والمتحركة في بعض ميادين السويس وفي محيط الأماكن الحكومية للتعامل مع أي محاولات خارجة عن القانون