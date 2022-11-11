أمطار الخير تتساقط على المسجد الحرام (فيديو)

تساقطت أمطار متوسطة على مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البرد.

سقوط أمطار في عدة مناطق بالمملكة

كما تساقطت الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المدينة وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، ومن المتوقع أن تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأمطار في المنطقة.