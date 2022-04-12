الشيخ السديس يدشن المجسم التعريفي لمعالم الحرم المكي «صور»

دشن الرئيس العام لشؤون الحرمين «المسجد الحرام» و«المسجد النبوي» الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، المجسم التعريفي للمعالم بـ«الحرم المكي الشريف»، الذي يتم من خلاله نقل معلومات دينية وتاريخية عن المسجد الحرام، وإبراز الجهود السعودية من خلال الأفلام الوثائقية للرئاسة، وإضافة باركود الخريطة التفاعلية لـ«المسجد الحرام» بعدة لغات وتفعيلها في خدمة إرشاد التائهين.

وحضر عملية التدشين مساعد الرئيس العام المكلف، وكيل شؤون «المسجد الحرام» الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ومدير الإدارة العامة للحج والعمرة فيصل بن عبدالله الجودي.

وقال السديس، إن من الواجب استثمار التقنية وتطويعها لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

«السديس»: استطعنا تفويج أكثر من 2 مليون معتمر خلال العشر الأولى من رمضان

وفي سياق آخر، قال السديس، إن رئاسة شؤون «المسجد الحرام» و«المسجد النبوي»، استطاعت بتضافر الجهود، من تفويج أكثر من 2 مليون معتمر خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك.

واشار الرئيس العام لشؤون الحرمين، إلى أنه خلال الأيام الـ10 الأول من شهر رمضان المبارك، شهد الحرمان الشريفان توافد أعداد غفيرة من المعتمرين والمصلين والصائمين، بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.

عدد المستفيدين من خدمات وكالة الشؤون التوجيهية بلغ 302304 ألف شخص

من جانبها، قالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، على موقعها الإلكتروني، إن عدد المستفيدين من خدمات وكالة الشؤون التوجيهية خلال الـ10 الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، بلغ 302304 ألف شخص، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدروس العلمية المُقامة داخل «المسجد الحرام»، أكثر من 15 ألف مستفيد، شارك فيها عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء وعدد من مدرسي «المسجد».