المجتمع المدني يشارك في فعاليات يوم إزالة الكربون بمؤتمر المناخ

خصص مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ COP27 بشرم الشيخ، يوما خاصا لقضية إزالة الكربون، أحد أخطر الغازات المسببة للاحتباس الحراري، حيث كان الطموح أن يصل العالم إلى وقف الانبعاثات الكربونية بحلول 2030، والحرص على ألا تزيد درجة الحرارة على 1.5 درجة مئوية بحلول 2050.

المنطقة الزرقاء

وحرص المجتمع المدني على المشاركة بمجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات داخل المنطقتين الزرقاء والخضراء، ففي المنطقة الزرقاء يتم مناقشة موضوعات عدة منها هدر الغذاء والاستفادة من المخلفات العضوية والتكيف مع المناخ والوصول لصفر كربون والتحول الرقمي وتقليل الانبعاثات وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالتعليم والاقتصاد الأخضر صديق البيئة وتدوير المخلفات.

المنطقة الخضراء

بينما تشهد المنطقة الخضراء عدة جلسات لمناقشة موضوعات منها دور عالم الأعمال والقطاع الخاص فيما يتعلق بالبصمة الكربونية ودور المؤسسات المالية في دعم مشروعات إزالة الكربون ومساهمة المنظمات غير الحكومية في إزالة الكربون والطاقه الخضراء.