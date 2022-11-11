إطلاق مبادرة مصرية أمريكية حول جهود التكيف مع تغير المناخ في أفريقيا

يشهد السفير سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ COP27، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ، اليوم، إطلاق مبادرة مصرية أمريكية مشتركة حول جهود التكيف مع تغير المناخ في أفريقيا، تحت عنوان «الإسراع من جهود التكيف في أفريقيا»، وذلك على هامش مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ.

تخفيف تداعيات تغير المناخ

ويلي ذلك حدثا آخر تحت الرئاسة المشتركة لـ«شكري» و«كيري» بعنوان «الإسراع من طموح تخفيف تداعيات تغير المناخ بالتوازي مع تعزيز أمن الطاقة»، وهو الحدث الذي سيتم خلاله استعراض المنصة الوطنية المصرية لبرنامج «نوفي»، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة للمناخ.