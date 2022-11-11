محافظ الوادي الجديد يوجه بتشكيل لجنة لتوصيل الكهرباء والمياه لحظائر الماشية

أدى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صلاة الجمعة بالمجمع الإسلامي بمدينة الخارجة وسط جموع المصلين من المواطنين، وحرص الزملوط عقب الانتهاء من أداء الصلاة على عقد لقاء لبحث مطالب وشكاوى المواطنين والتوجيه بسرعة حلها.

وكلّف الوحدة المحلية للمركز بتشكيل لجنة لتوصيل الكهرباء والمياه لحظائر الماشية بمنطقة زراعات بئر 1 وتركيب كاميرات مراقبة بها.

دراسة فتح طريق من شارع بورسعيد إلى منطقة السبط البحري

كما وجه بدراسة فتح طريق من شارع بورسعيد الي منطقة السبط البحري لخدمة أهالي المنطقة، وبحث تخفيف كثافة الفصول بمدرسة السبط البحر بالتوسع في فتح فصول جديدة أو تقسيم الطلاب على فترتين دراسيتين.

تفقد المقر السابق للحملة الميكانيكية بالمحافظة

ومن ناحية أخرى، تفقد المحافظ المقر السابق للحملة الميكانيكية بالمحافظة، موجهًا بنقل أصناف الخردة والكُهنة إلى مكتب مواد البناء، وتخصيص جزء من المقر لصالح سيارات العيادات المتنقلة التابعة لمديرية الصحة، ودراسة مقترح استغلال مولدات الكهرباء الموجودة بالحملة للدفع بها إلى المواقع الحيوية والقري الأكثر احتياجًا.