محافظة الوادي الجديد تتسلم سيارات التوثيق المتنقلة.. تحد من الزحام

تسلمت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، سيارة التوثيق المتنقلة والتابعة لوزارة العدل بالتعاون مع وزارة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك للارتقاء بخدمات التوثيق المقدمة للمواطنين.

الدولة حريصة على تقديم افضل الخدمات للمواطنين

وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء الدكتور محمد الزملوط، في بيان، إن الدولة دائما حريصة بشكل كبير على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة له، مضيفة أنه وصلت اليوم سيارات التوثيق المتنقلة إلى المحافظة؛ حرصًا من وزارة العدل على الارتقاء بخدمات التوثيق المُقدمة للمواطنين.

سيارات التوثيق المتنقلة تحد من الزحام

وأوضح محمد كمال المنجد، أمين مساعد وزارة العدل لشئون الشهر العقارى بالوادى الجديد، إنه تم اليوم استلام سيارات التوثيق المتنقلة والتي بدأ العمل بها اليوم من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً بصفة يومية، أمام مقر مكتب توثيق الشهر العقاري بحي الزهور بمدينة الخارجة.

وأكد أمين مساعد وزارة العدل لشئون الشهر العقاري بالوادي الجديد، أن السيارة أنها تعمل على تقريب الفروع وخاصة في محافظة مترامية الأطراف بين مراكزها المختلفة مثل محافظة الوادي الجديد، حيث تم تجهيزها بأحدث الخدمات وأحدث المعدات والنظم الفنية، كما تدعم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، بالإضافة إلى تقدم خدمات التوثيق المختلفة، والاستعلام عن المحررات، وتحرير توكيلات وإقرارات، كما تتسم بسرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، ويمكن من خلالها الدفع بها في أماكن تجمعات المواطنين، حيث إنها مجهزة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من أبناء المحافظة.