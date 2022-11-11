محافظا كفر الشيخ وبورسعيد يؤديان صلاة الجمعة «صور»

أدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، صلاة الجمعة في مسجد المحافظة المجاور للديوان العام، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وألقى خطبة الجمعة، الشيخ الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، والتي جاءت تحت عنوان «الدين والوطن والإنسانية معاً.. بناء لا هدم»، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق ضمن مبادرة «حق الوطن»، التى أطلقتها الوزارة فى جميع مساجد مصر، بدءًا من الجمعة الماضية ولمدة شهر كامل.

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة

أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، صلاة الجمعة، بمسجد السلام في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، وذلك وسط حضور لفيف من القيادات التنفيذية.

الدين والوطن والإنسانية معا

وجاءت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان «الدين والوطن والإنسانية معا.. بناء لا هدم»، وتحدث خطيب الجمعة، عن الأمن والأمان في الأوطان وفائدة ذلك في التنمية والتطوير.

حضور مئات الأهالي

وحضر خطبة الجمعة، المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات الدكتور جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، العميد خالد كشك، رئيس حى الشرق، والمئات من الأهالي.

كان محافظ بورسعيد، قد تفقد، محطة رفع صرف صحي منطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد، والتي تم إنشاؤها لخدمة المناطق السكنية الجديدة بمدينة بورفؤاد، وذلك حضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد و الشركة الهندسية القائمة على تنفيذ المشروع، وتابع مع المسؤول عن المشروع الأعمال الإنشائية التي تمت بها.