الإعلامية مديحة عاشور: في مؤتمر المناخ مصر تعبر من الحاضر لآفاق المستقبل

قالت الإعلامية مديحة عاشور، إنه في الوقت الحالي تتجه أنظار العالم نحو مصر، وتحديدا نحو مدينة شرم الشيخ أرض السلام من خلال مؤتمر المناخ.

وأضافت، خلال تقديمها لإحدى جلسات المؤتمر في الجناح الخاص بالمسؤولية المجتمعية، أن الصحف العربية والأوروبية والعالم أجمع ينقل عبر كافة وسائل الإعلام فعاليات القمة وما يدور في شرم الشيخ، وحضور هذا العدد الكبير خير دعاية للسياحة المصرية، فاستضافة قمة المناخ الكبرى رسالة للعالم أجمع، وهي أن مصر لديها القدرة على استضافة الأحداث الهامة على المستوى الدولي والعالمي.

ورسالة أخرى، أن مصر كما عبرت من أزمات الماضي للحاضر، تعبر من الحاضر إلى آفاق المستقبل، ففضلا عن حجم الاستثمارات المتوقعة، فهناك الثقة الدولية في مصر والحضور العالي المستوى لزعماء العالم إلى شرم الشيخ، وتنظيم مؤتمر بهذه الضخامة بما يضع مصر دائما في بؤرة الاهتمام العالمي في ملفات عديدة وأهمها ملفات الاقتصاد والاستثمارات والسياحة وغيره حق كل مصري الآن أن يفتخر ببلده، وبكل مؤسساتها و أيضا منظمات المجتمع المدني التي عملت على نجاح المؤتمر.