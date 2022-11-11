«مستثمرو مرسي علم»: تأثير تنظيم «COP27» سيظهر على السياحة أول ديسمبر

توقع رامي فايز، عضو جمعية مستثمري السياحة في مرسى علم، أن يظهر التأثير الإيجابي لتنظيم مؤتمر المناخ «COP27» على السياحة في مصر، في أول ديسمبر المقبل، مع بدء الموسم السياحي الجديد.

وأشار في تصريحات «الوطن» إلى أن أعداد السياح الوافدين لجميع المدن السياحية المصرية، خاصة الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، سترتفع بداية من الشهر الجاري، وفقا لمؤشر طلبات وكالات السياحة الأجنبية.

مرسى علم تستقبل 118 رحلة

وأضاف أن مدينة مرسى علم ستستقبل نحو 118 رحلة جوية من مختلف دول العالم خلال الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن «هذه الرحلات سترفع نسب الإشغال في فنادق مرسى علم إلى نحو 80%».

وأشار إلى أن غالبية السائحين الوافدين إلى مدينة مرسى علم خلال الأسبوع المقبل قادمين من ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك، معربا عن أمله فى زيادة الحركة السياحية الوافدة من بريطانيا إلى مرسى علم خاصة، بعد المشاركة الناجحة للوفد السياحي المصري في معرض لندن السياحي (WTM) خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل.

السياحة الروسية لمصر سترتفع حال انتهاء أزمة أوكرانيا

وأوضح عضو جمعية مستثمري السياحة في مرسى علم أن الحركة السياحية الوافدة لمرسى علم من روسيا سترتفع حال انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى تصدر ألمانيا قائمة الدول المصدرة للسائحين في مصر منذ بداية العام، وستستمر بنفس المعدل حتى نهاية العام.