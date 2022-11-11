إعلان فوز 3 طلاب مصريين في مسابقة قادة أعمال المستقبل خلال «COP27»

أعلن بنك أبوظبي الأول، اليوم، أسماء الفائزين في مسابقة قادة أعمال المستقبل، التي تم إطلاقها في دولتي الإمارات ومصر، لإتاحة المجال أمام الطلاب من البلدين لتقديم رؤاهم وتطلعاتهم حول دور قطاع الأعمال في دعم أجندة الاستدامة على المستويين الوطني والعالمي مستقبلاً.

الفائزون الستة خلال فعاليات مؤتمر المناخ

وجاء الإعلان عن الفائزين الستة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ، التي تقام في شرم الشيخ، وتضمنت قائمة الفائزين من الإمارات، بالترتيب، كلاً من جاهنافي دهوشي، وفهد محمود، وجودي ديروان، وهم من طلاب الجامعة الأمريكية في الشارقة، أما الفائزون من مصر فهم هبة الأخرس، وسارة عفيفي، ويوسف عبد العاطي، وهم من طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة.

أهمية إدراك الطلاب لممارسات الحوكمة البيئية

وقال شارغيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول: «لم تعد الاستدامة مجرد خيار بالنسبة لقادة أعمال المستقبل، بل مطلباً جوهرياً لا يمكن الاستغناء عنه؛ كما أصبحت عنصراً رئيسياً في مسارهم التعليمي، مما يلقي الضوء على أهمية إدراك هؤلاء الطلاب للمكونات الأساسية لممارسات الحوكمة البيئية كمرتكز نحو بناء مستقبل أفضل للعالم بأسره».

وأضاف «بذل الطلاب المشاركون في المسابقة جهوداً ممتازة تستحق الإشادة والتقدير، لكونها تركز على مشهد الاستدامة العالمي من جهة، والتحديات التي تواجه الشركات من جهة الثانية، وتقدم أفكاراً بنّاءة لتعزيز الاستدامة، تتسم بالمرونة والبساطة، وبقابلية التطبيق السريع والفعال».

الجامعة الأمريكية: العمل المناخي من قيمنا الرئيسية

ومن جانبها، قالت روز أرمور، رئيس مكتب الاستدامة في الجامعة الأمريكية في الشارقة: «يعتبر العمل المناخي من القيم الرئيسية لعمل الجامعة، وندرك تماماً مدى أهمية تفعيل دور الطلاب، من كل الاختصاصات، في هذا المجال الحيوي. ومن خلال التعاون مع مؤسسات مثل بنك أبوظبي الأول، سنقوم بتمكين الطلاب من تضمين مفاهيم الاستدامة في مشاريع عملية، وبالتالي مساعدتهم على تحويل معارفهم وأفكارهم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع».

وبدورها، قالت مهى مراد، العميد المشارك للدراسات الجامعية والإدارة بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: «إن التحول الإيجابي في أي مجالات الحياة يبدأ بالتعليم؛ فطلابنا هم مبتكرو وقادة أعمال المستقبل، وتبرز من هذا المنطلق أهمية انخراطهم في مجتمع الأعمال في سن مبكرة، لتتاح لهم فرصة الاستكشاف والدراسة العلمية لقضايا هامة مثل الاستدامة والإدارة المسؤولة للأعمال».

وفي إطار المسابقة، تم اختبار الطلاب المشاركين على مرحلتين، تضمنت الأولى تقديم مقال بحثي، قبل إجراء المقابلات المباشرة مع المرشحين النهائيين.