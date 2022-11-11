الأمم المتحدة: ننتظر مخرجات مهمة وحيوية لـ«COP27» لخفض الانبعاثات

قال السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، سايمون ستيل، إن قمة باريس منحت إجابات بشأن ما يجب فعله للتعامل مع أزمة المناخ، وكيف يمكن تخفيض الانبعاثات الدفيئة للنصف بحلول عام 2030، فيما أوضحت قمة جلاسكو كيف يمكن أن يتم ذلك من خلال إنجاز ما تم الاتفاق عليه في قمة باريس للمناخ.

وذكر «ستيل»، أن قمة شرم الشيخ تعنى بتحويل كل المباحثات والمفاوضات التي تمت بفاعلية على مدار 30 عاما الماضية لأفعال، وتقريب فجوة الطموحات ضمن إطار عملي يقوم على تخفيف حدة آثار النشاط البشري، وخفض مستوى 1.5 درجة مئوية لحرارة الأرض.

ترجمة التعهدات لأفعال

وأضاف السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، خلال لقاء على شاشة التلفزيون المصري، على هامش فعاليات قمة المناخ، أن على الدول التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وآثار التغير المناخي، سواء فيما يتعلق بالشق المالي أو الخسائر والأضرار، قائلا «ما نحتاجه بقمة المناخ بشرم الشيخ هو تقدم واضح فيما تم الاتفاق عليه في جلاسكو، وإرسال إشارة للعالم أننا نتحرك الآن لمرحلة التنفيذ».

تعهدات قمة جلاسكو

وذكر أن قمة جلاسكو شهدت تعهدات كثيرة، بلغت قيمتها 130 مليار دولار، كما صرح الأمين العام مع مجموعة المسؤولين رفيعي المستوى بضرورة المساءلة حول التعهدات الخاصة بالوصول لـ«صفر انبعاثات».

وشرح السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، أن العالم بانتظار مخرجات مهمة وحيوية لـ«COP27»، من بينها وضع إطار عمل للمساءلة والقدرة على التدقيق في كل التعهدات، والعمل مع من يتمتعون بمصداقية ومن استطاعو بشكل حقيقي الوصول لصافي «صفر انبعاثات» وتوافقو مع مخرجات قمة باريس.