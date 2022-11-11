آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. محادثات بين الأمم المتحدة وموسكو لتصدير الحبوب

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، شهدت إعلان فيتالي كيم، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في ميكولايف الأوكرانية، أن 7 أشخاص قتلوا في مبني مكون من 5 طوابق، بسبب الهجوم الروسي على المبنى، في الساعات الأولي من صباح اليوم، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. محادثات «تصدير الحبوب»

ذكرت «الجارديان»، في استعراضها آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أن الأمم المتحدة تجري محادثات مع المسؤولين الروس بشأن اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، حيث التقي منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتين حريفيث، ورئيس وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا جرينسبان، ووفدا من موسكو بقيادة نائب الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين.

ومن المقرر أن تنتهي إحدى الصفقات في غضون 8 أيام، إذ تقول المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي، إن من المأمول أن تؤدي المناقشات إلى إحراز تقدما في تسهيل التصدير دون عوائق للأغذية والأسمدة القادمة من الاتحاد الروسي إلى الأسواق العالمية.

انسحاب الجيش الروسي من خيرسون

كشفت وكالة «رويترز»، ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أن الجيش الروسي أكمل انسحابه من خيرسون، في انسحاب سريع للغاية لعشرات الآلاف من القوات، عبر نهر دنيبرو جنوب أوكرانيا، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن جميع القوات والمعدات الروسية، نُقلت إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.

وقال رئيس مجموعة المرتزقة «فاجنر» الروسية، يفجيني بريجوزين، إن منظمته بدأت في تدريب المدنيين في المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا، لتشكيل ميليشيا وبناء تحصينات.

وأوضح في تصريحات، نقلتها الخدمة الصحفية لشركته «كونكورد»: «أنني أساعد فاجنر، وسأوصل مساعدة السكان في المناطق الحدودية، لتعلم كيفية بناء الهياكل الهندسية وتدريب وتنظيم الميليشيات.

بريجوزين: عدد كبير مستعد للدفاع عن أراضيه

أضاف بريجوزين، أن عددا كبيرا من الناس مستعدون بالفعل للدفاع عن أراضيهم، كما أن الهدف الرئيسي لفاجنر هو البدء في بناء تحصينات ومدارس تدريب في منطقتي بيلجورود وكورسك، اللتين تعرضتا لهجمات منتظمة في الأشهر الأخيرة، في هجمات ألقت موسكو باللوم فيها على الجيش الأوكراني.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية، عن بريجوزين، قوله: «إذا كنتم تريدون السلام، فاستعدوا للحرب»، مؤكدا أن لكل روسي الحق في الدفاع عن وطنه بالشكل الذي يراه مناسبا.