خبير عسكري لـ«القاهرة الإخبارية»: الصينيون يراقبون الأوضاع في أوكرانيا وعينهم على تايوان

قال كريس بيلامي، محاضر علوم عسكرية بجامعة جرينيتش، إن المزيد من الأبرياء يموتون خلال الحروب، وهم يفوقون في أعدادهم الجنود المشاركين في الحروب نفسها، أما على مستوى المرحلة التي أفضت إلى الأزمة في أوكرانيا، فاعتقدنا جميعا أنها لن تقع.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب في أولى حلقات برنامج «10 داونينج ستريت» الذي تقدمه الإعلامية جمانة هاشم على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «بوتين في أزمته مع أوكرانيا يشير بعدة نواحٍ إلى التلميحات والتهديدات الصينية بغزو تايوان، بمعنى أن الصينيين والتايوانيين يراقبون مجريات الأحداث في أوكرانيا، وكذلك الولايات المتحدة باهتمام بالغ».

وتابع محاضر علوم عسكرية بجامعة جرينيتش، أنهم ينظرون إلى إذا ما تنوي الصين فعله إزاء تايوان، وإذا ما فكرت الحكومة الصينية على المدى البعيد، وتحلت ببعد نظر، فإنها ستستخلص دروسا حقيقة مما يجري في أوكرانيا، إذا ما غزت تايوان.

وأشار إلى أن الميزانيات العالمية للأسلحة، تصل إلى 2.1 تريليون دولار أمريكي، وهو ما بلغت قيمته العام الماضي 800 مليار، أنفقته الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أموال طائلة تنفق على السلاح، وربما يقول البعض أنها أموال مهدرة على الأسلحة، لكن هذه الأموال ما زالت تمثل جزءا بسيطا للناتج المحلي الإجمالي لمعظم البلدان.