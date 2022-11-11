أوكرانيا تعلن مقتل 50 جنديا روسيا في منطقة العمليات الجنوبية

أعلنت قيادة «العمليات الجنوبية الأوكرانية»، إن قوات بلادها تواصل التقدم بالقرب من الضفة اليسرى لـ«نهر دنيبر»، مشيرة في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى مقتل 50 جنديا روسيا وأسر اثنين في ساحة المعارك.

أوكرانيا تعلن تدمير 3 دبابات روسية

كما دمرت القوات الأوكرانية، 3 دبابات تابعة للجيش الروسي و11 مركبة آلية مدرعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية، استعداد «فيلنيوس»، لشراء 8 أنظمة من راجمة الصواريخ «هيمارس» الأمريكية من «واشنطن» في صفقة بـ495 مليون دولار، مشيرة على لسان وزيرها، أرفيديس أنوساوسكس، إلى أن أنظمة الصواريخ من المقرر تسلمها في 2025 و2026.

ليتوانيا ستشتري صواريخ طويلة المدى من أمريكا

وستشتري ليتوانيا، صواريخ «إيه تي إيه سي إم سي» طويلة المدى «300 كيلومتر»، إضافة إلى صواريخ قصيرة المدى. وأضافت وزارة الدفاع الليتوانية، أن صفقة «هيمارس» لن تعزز أمن بلادها فحسب، بل المنطقة بأكملها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدورها، قالت وكالة «التعاون الأمني الدفاعي» التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في بيان، إن الصفقة المقترحة ستسهم في أهداف «فيلنيوس» العسكرية في تحديث قدراتها.

وفي اليابان، أعلنت وزارة الخارجية، عن مقتل مواطن يتراوح عمره بين 20 و30 عاما، ذهب للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب القوات الأوكرانية. وفي وقت سابق قررت الحكومة اليابانية تطبيق المستوى الرابع، في الأراضي الأوكرانية كلها، وهو الأعلى للخطر، ما يعني الحاجة إلى الإخلاء الفوري لليابانيين وفرض حظر على السفر إلى هناك.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب في تصريح صحفي، عن أنه لا يرى سبلا لحل الأزمة الأوكرانية دون انسحاب «موسكو» من هناك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.