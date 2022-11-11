الاتحاد الأوروبي يحث روسيا على مد اتفاق الحبوب

حث الاتحاد الأوروبي روسيا على تجديد اتفاقية الحبوب وتنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود للأمم المتحدة بحسن نية، في اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «أوكرينفورم» الأوكرانية.

الاتحاد الأوروبي يحث روسيا على تجديد اتفاقية الحبوب

وذكر الاتحاد الأوروبي: نحث روسيا على تجديد الاتفاقية إلى ما بعد فترتها الحالية المقرر انتهاؤها في 19 نوفمبر، وندعو موسكو إلى تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود للأمم المتحدة بحسن نية، وسيواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الاستجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية ودعم التسليم المستقر وفي الوقت المناسب للمنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

ومع ذلك، فقد عملت روسيا عن عمد على تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمية من خلال تدمير أو نهب مخزونات الحبوب الأوكرانية، وتعطيل الإنتاج، وفرض قيود الحصص على صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وفرضت حصاراً على المواني البحرية الأوكرانية، بحسب «أوكرينفورم».

وفي هذا السياق، تعد مبادرة حبوب البحر الأسود مفتاحًا لإيصال الغذاء إلى الفئات الأكثر ضعفاً في العالم.

الولايات المتحدة تقدم مساعدات إضافية بقيمة 400 مليون دولار

وعلي جانب آخر، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ إضافية للدفاع الجوي، بقيمة إجمالية تناهز 400 مليون دولار، بحسب ما ذكرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، إن الحزمة تشمل مساهمات مهمة في الدفاع الجوي، مثل صواريخ هوك لأنظمة الدفاع الجوي وكذلك أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية أفينجر التي تأتي مزودة بصواريخ ستينجر.

وأضاف سوليفان: تشمل الحزمة ذخيرة لنظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة، وقاذفات القنابل والأسلحة الصغيرة والبصريات وأكثر من 20 ألف طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة ومعدات الهدم، لإزالة العوائق ومعدات الحماية من الطقس البارد.