«أمين الملاحة الدولية»: قناة السويس ستصبح مركزا للنقل البحري الأخضر

قال جاي بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية ICS إن هناك أهمية لتضافر جهود كافة الأطراف المعنية في صناعة النقل البحري لمواجهة التحديات التي تواجهها الصناعة خاصة التحديات البيئية مثمناً جهود الهيئة لتعزيز التوجه نحو السياسات المستدامة الصديقة للبيئة، لتصبح قناة السويس مستقبلا مركزا للنقل البحري الأخضر.

وأضاف الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها الهيئة بالمنطقة الخضراء تحت عنوان «الدور الرائد لقناة السويس لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية الصديقة للبيئة» ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 أن المبادرات الخضراء هي خطوة أساسية لتحقيق الأهداف المأمولة والوصول لعالم أفضل.

رئيس قطاع البيئة البحرية: لابد من دعم مواجهة تحديات البيئة

وأكد أرسينيو دومينجيز رئيس قطاع البيئة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية IMO على ضرورة دعم الدول الأعضاء وتعاونهم لمواجهة التحديات البيئية، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ العديد من التوصيات نحو تقليل الانبعاثات الكربونية بنهاية العام الجاري.

وأوضح رئيس قطاع البيئة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية أن المنظمة تبنت استراتيجيتها الهادفة لتقليل الانبعاثات الكربونية منذ عام 2018 وهو ما تم الاستجابة له من العديد من المنظمات والمؤسسات العاملة في المجال البحري وغيرهم من الشركاء، مشيرا إلى التعاون الذي تم مع الدولة المصرية لتعزيز استخدام الممارسات الخضراء وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، فعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الهيئة بالمنطقة الخضراء تحت عنوان «الدور الرائد لقناة السويس لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية الصديقة للبيئة» ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بحضور كوكبة من العاملين في قطاع النقل البحري محليا و إقليميا وعالميا، وممثلي أبرز الهيئات والمؤسسات والشركات التجارية والبحرية وخطوط الملاحة العالمية.