أسامة ربيع: قناة السويس خفضت انبعاثات الكربون بحوالي 31 مليون طن

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن القناة نجحت في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 31 مليون طن خلال عام 2021 مقارنةً بالمسارات البديلة الي جانب توفير الوقود بحوالي 10.3 مليون طن.

واضاف ربيع خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها الهيئة بالمنطقة الخضراء تحت عنوان «الدور الرائد لقناة السويس لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية الصديقة للبيئة» ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، أن قناة السويس الجديدة ساهمت في توفير 53 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون.

ربيع: لدينا استراتيحية لتحقيق التنمية المستدامة

وقال الفريق أسامة ربيع إن الهيئة لها استراتيجية تضع البعد البيئي في مقدمة أولوياتها وهو الأمر الذي يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال اقتصاد نظيف صديق للبيئة وكذا جهود المنظمة البحرية الدولية (IMO) لخفض الانبعاثات الناجمة عن قطاع الشحن البحري، وتشجيع التوجه نحو استخدام الوقود النظيف المحايد للكربون بدلا من أنواع الوقود الأحفوري.

وأضاف أن قناة السويس اتخذت العديد من الإجراءات ضمن استراتيجيتها للإعلان عن قناة السويس القناة الخضراء حيث قامت الهيئة بالفعل ببدء تطوير 16 محطة إرشاد بطول المجرى الملاحي للعمل بالطاقة الهجين بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدلاً من الطاقة التقيليدية.

وأكد ربيع أن الهيئة تعمل على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز بدلاً من الوقود الأحفوري، كما كشف عن قرب التوصل لاتفاق مع شركة عالمية متخصصة في مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة لقناة السويس.