هيئة قناة السويس: «الحوافز الخضراء» لتشجيع تصنيع سفن صديقة للبيئة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن الحوافز التي ستقرها الهيئة خلال الساعات المقبلة للسفن الخضراء العابرة من القناة، هي خطوة للتشجيع على تصنيع السفن الصديقة للبيئة بالتزامن مع التغيرات المناخية في العالم.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات لـ«الوطن» على هامش مؤتمر صحفي عقده مع كيتاك ليم الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية بمبنى المارينا على ضفاف قناة السويس الجديدة أن القناة تسعي للتحول الأخضر خلال عام 2025.

ربيع: نجحنا في جذب خطوط ملاحية جديدة

وأوضح أسامة ربيع أن الهيئة نجحت في جذب سفن جديدة للعبور من قناة السويس بالسياسات التسويقية الجديدة والتسويق لقناة السويس عبر دراسات وتخطيط للنقل البحري وحركة التجارة العالمية.

وأضاف: «هناك سفن لم تكن تمر في قناة السويس ولم تكن القناة البديل الأول لها لكننا نجحنا في جذبها للعبور من القناة وهو ما انعكس بالطبع على زيادة عدد السفن المارة في قناة السويس على مدار الأشهر الماضية والتي سجلت عبور 94 سفينة كرقم قياسي لأول مرة تشهده القناة».

ربيع: استمرار أعمال التطوير في المجرى الملاحي

وأشار إلى أن أعمال التطوير في قناة السويس تجري في اتجاهين الأول بتطوير المجرى الملاحي في القطاع الجنوبي ومنطقة البحيرات لزيادة معدل الأمان في العبور للسفن خاصة الأحجام الكبيرة وذات الغواطس العملاقة إضافة إلى التطوير في استراتيجية التحول الأخضر.

وتابع: «التطور الأحدث هو تطوير القطاع الجنوبي قرب مدخل السويس 10 وإنشاء مجرى جديدة بطول 10 كيلوات في البحيرات الصغري وتعميق الغطس من 24 مترا إلى 27 مترا لتأمين الملاحة في قناة السويس باعتبارها من أهم المناطق التي تشهد انحرافات خلال رحلة العبور في وزيادة الأمان بنسبة 24% في العبور».