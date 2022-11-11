لجان إلكترونية تروج للشائعات والحكومة تكشف الأكاذيب

تداولت بعض الصفحات واللجان الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، العديد من الشائعات والأكاذيب التي نفتها الحكومة، موضحة الحقيقة حول هذه الأكاذيب، وأولها كانت تعطيل أتوبيسات النقل بسبب الصيانة، وهي الشائعة التي نفتها محافظة القاهرة، مشددة على انتظام عمل أتوبيسات النقل العام، إذ لا توجد صحة لما يتردد عن تعطلها بسبب أعمال صيانة، مشددة على ضرورة عدم الالتفات للشائعات.

الانتهاء من تحويل كل أتوبيسات الهيئة للعمل بالغاز في 2026

وشدد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، على انتظام العمل بأتوبيسات هيئة النقل العام، وكل شركات النقل الجماعي، مضيفا في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع أتوبيسات النقل العام، تعمل بكل خطوط القاهرة الكبرى لخدمة الركاب.

وأشار إلى أن أسطول هيئة النقل العام جار تطويره ليكون صديقا للبيئة خلال السنوات المقبلة، إذ يجر تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي، بديلا عن السولار، للحفاظ على البيئة والحد من التلوث، ومن المقرر الانتهاء من تحويل كل أتوبيسات الهيئة للعمل بالغاز في 2026، لافتا إلى أن الهيئة استلمت ما يقرب من 300 أتوبيس جرى تحويلها للعمل بالغاز، ومنها ما دخل الخدمة أو تحت التجربة.

شائعة حول غلق المساجد ومنع المصلين من أداء صلاة الجمعة

وتداولت الصفحات المضللة أيضا، شائعة حول غلق المساجد ومنع المصلين من أداء صلاة الجمعة، لكنها مجرد شائعة، إذ نفى الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف هذه الشائعة، مؤكدًا أن أئمة المساجد أدوا صلاة الجمعة اليوم، وسط إقبال من المصلين بشكل طبيعي، ولم يتم منع الصلاة في أي مسجد بجميع المحافظات.