الواقع يكذب «الإخوان» الإرهابية.. هدوء في السويس بعد صلاة الجمعة «صور»

ظهرت شوارع السويس، بجمالها وروعتها هادئة بعد صلاة الجمعة، وسط حركة سير بشكل طبيعي مع بعض السيولة المرورية، ونشاط لحركة التجاراة الداخلية بالمحافظة، كأكبر رد عملي على مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية ودعوات التخريب التي نادت بها.

سيولة مرورية

وتشهد الأسواق المختلفة بالمحافظة حركة تجارية نشطة وتداول فى البيع والشراء، وسط أجواء مناخية دافئة، كما شهدت المحافظة في أحيائها الخمسة، سيولة مرورية وسهولة في التنقل.

وتواجد عدد من المواطنين في شوارع السويس اليوم الخميس بشكل عادي للتردد علي الكورنيش وبعض المقاهي.

مزاعم الجماعة الإرهابية

كانت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التابعة لجماعة الإخوان الإراهبية زعمت إغلاق بعض الشوارع الرئيسية في السويس، إلا أن الحقيقة، أكدت أن الصور قديمة ومفبركة لتظاهرات كانت في فترة 2011 و2012 على خلاف الحقيقة.