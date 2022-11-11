خبير بيئي يوضح آثر التغيرات المناخية على الزراعة.. نقص في الإنتاج وتآكل الأراضي

خلال مؤتمر قمة المناخ «cop 27»، تحدث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، عن فعاليات القمة، على هامش جلسة «أجندة الإنجازات والطفرات المعنية بإزالة الكربون»، على أرض مدينة شرم الشيخ، أن قطاع الزراعة، الأقل تأثيرا في التغيرات المناخية، لكنه الأكثر تضررا منها.

وأشار وزير الزراعة عند حديثه عن التغيرات المناخية، إلى أن المحور الأول، يتمثل في التعاون مع الجهات الدولية الداعمة لنهج الصحة الواحدة، وعلى رأسها الأطراف الأربعة: «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة».

وفيما يخص المحور الثاني، يتمثل في التعاون مع كل من وزارتي الصحة والبيئة، في تطوير إطار استراتيجي للصحة الواحدة في مصر.

آثار التغيرات المناخية على الزراعة

وتحدث الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ التربية البيئية بجامعة عين شمس، عن أثر التغير المناخي على الزراعة في مصر، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ يقول إن التغير المناخي سيؤدي إلى نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية، بخلاف انتشار الأمراض».

ارتفاع منسوب البحار وتآكل الرقعة الزراعية

وأشار أستاذ التربية البيئية بجامعة عين شمس، إن التغيرات المناخية ستؤدي إلى تأكل الرقعة الزراعية بسبب ارتفاع منسوب البحار كما تساهم في زيادة الجفاف والتصحر، بالإضافة إلى الأثار التي تؤثر على الصحة سواء للحيوان أو الإنسان وللبيئة وكذلك للنبات.

وهناك تأثيرات سلبية جراء التغير المناخى على الإنتاج الزراعى فى مصر، تحدث عنها الدكتور عبدالمسيح سمعان، إذ قال إنها ستقل إنتاجية محصول القمح حوالى 9% إذا ارتفعت الحرارة 2 درجة مئوية، ويصل معدل النقص إلى حوالى 18% إذا ارتفعت الحرارة حوالى 3.5% ويزداد الاستهلاك المائى لهذا المحصول حوالى 2.5% مقارنة بالاستهلاك المائى له تحت الظروف الجوية الحالية.