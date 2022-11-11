حصاد وزارة «الزراعة» في أسبوع.. أهمها قمة المناخ COP27 «إنفوجراف»

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١١٦ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٤ وحتى ١٠ نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

واشار الانفوجراف الى انه تم على هامش فاعليات مؤتمر قمة المناخ cop27، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المنطقة الخضراء، التي ستشهد العديد من الفعاليات والأنشطة على هامش انعقاد المؤتمر، يرافقه عدد من الوزراء، كما تفقد رئيس مجلس الوزراء يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جناح وزارة الزراعة المقام على هامش المؤتمر.

وخلال هذا الاسبوع ايضا ترأس السيد القصير وزير الزراعة الاجتماع التنسيقى الوزارى العربي الإفريقي للجلسة الوزارية في يوم التكيف والزراعة بمؤتمر المناخ COP27 والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وعلى هامش مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ ايضا، بث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"خوان خوسيه " وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بدولة الأرجنتين، سبل تكثيف التعاون في المجال الزراعي والقطاعات المرتبطة به بين البلدين، كما التقى ايضا و "هاريفيدي جانست" وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة مدغشقر، ، فضلا عن "فرناندو ماتوس" وزير الزراعة والثروة السمكية بدولة اوروجواي، حيث تم خلال اللقاء التباحث حول تكثيف سبل التعاون الزراعي مع مصر.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن قيام مركز بحوث الصحراء والإدارة المركزية للتشجير وقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية بإهداء المحافظات 185 ألف شجرة، كما أعلن ايضا عن الإفراج عن 172 ألف طن من أعلاف الذرة والصويا بحوالي 77 مليون دولار خلال الأيام الماضية، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 830 ألف رأس من الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة خلال الحملة التي بدأت في 4 أكتوبر الماضي.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة الاقصر، تحت عنوان: "الاقصر".. استثمار زراعي متنوع في اهم مدينة اثرية في العالم، كما نشر ايضا انفوجرافا بمناسبة العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، تحت عنوان: "كفر الشيخ" .. قلعة الأسماك والإنتاج الزراعي المتنوع.

وأطلق مركز بحوث الصحراء مبادرة تعميم استخدام الممارسات الزراعية السليمة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" والتي تهدف الي الحفاظ علي الموارد الطبيعية بواحة الخارجة وتعظيم الاستفادة منها، كما اعلن المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التوصيات النهائية، لورشة العمل، التي نظمها المعمل بعنوان: "التغيرات المناخية وتأثيراتها علي نخيل البلح"، كذلك نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية تحت عنوان " تأثير التغيرات المناخية على إنتشار الحشائش " بمقر المعمل بالجيزة.

بينما تفقد مهندسو الإدارة المركزية للبساتين بعض من زمام إدارة خورشيد الزراعية بمحافظة الاسكندرية، مع إجراء جشن على بعض الحدائق التي تم استخراج تراخص لها، كما نظم معهد بحوث امراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا بعنوان: " الطرق الحديثة لمكافحة اهم ألامراض التي تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية والاستخدام الامن والفعال للمبيدات الزراعية.

كما اجتاز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) تجديد الإعتماد الدولي للأيزو ( 17025/2017 ) من هيئة الإعتماد الفنلندية FINAS وذلك للعام السابع والعشرون على التوالي، كما اختتم المعمل البرنامج التدريبي للمتخصصين من القطاع الخاص في مجال سلامة الغذاء ضمن برنامج تعليمي تقدمه احدى الشركات المتخصصة، كما قامت مجموعة الصحة والسلامة المهنية بالمعمل بتنفيذ تدريب العاملين بالمعمل على طرق الصحة والسلامة المهنية أثناء تأدية عملهم بالمعمل، فيما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٦٧٠٠ شهادة.

بينما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص انشطة الهيئة في مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير2022 وحتى الان والمتمثلة في غطلاق 498 قافلة بيطرية مجانية، كذلك تم طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر ٢٤٣ منفذ ثابت و ٣٠ منفذ متحرك تجوب القرى بالمحافظات المختلفة، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن إنتاج 387 ألف قصيبة من السائل المنوي بمراكز التلقيح الاصطناعي المختلفة خلال 10 أشهر.

وخلال هذا الاسبوع افتتحت بالقاهرة ورشة العمل الإقليمية حول اشتراطات الرفق بالحيوان المتبعة أثناء النقل البري والبحري للماشية من أوروبا إلى بلدان الشرق الأوسط و تستضيف مصر ورشة العمل خلال الفترة من 8-10 نوفمبر الجاري، كما نفذ المركز المصرى الدولى للزراعة التابع لوزارة الزراعة برنامج تدريبى فى مجال " انتاج وصحة الحيوان " بحضور مشاركين من دول قارات افريقيا ، اسيا و امريكا اللاتينية، كما اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، ملخصا بأهم الأنشطة البحثية والارشادية والتدريبية خلال شهر اكتوبر الماضي.

وسجلت أسعار قنطار القطن، خلال مزاد علني للتداول على محصول القطن بمحافظتى دمياط والغربية على النحو التالي: جيزه 94 بسعر 4580 جنيه، جيزة 97 بسعر 4500 جنيه، جيزة 92 بسعر 4298 جنيه، وتمت جلسة المزاد بحضور المزارعين وممثلي الوزارات والهيئات المعنية وكذلك مندوبي شركات القطاع الخاص، كما أكد الدكتور احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحه الآفات ان الإدارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة تواصل أتخاذ خطوات استباقيه للحد من خطر الآفات الزراعية خصوصا في المحاصيل الاستراتيجية والتي تمثل حجر الزاوية في الامن الغذائي حيث بدأت الإدارة بالتأكيد على استخدام المحاصيل الموصي بها لكل محافظه وعدم تخطي الخريطة الصنفية، حيث توجه رئيس الإدارة المركزية إلى محافظه كفر الشيخ لمتابعه اعمال المكافحة والمرور علي الزراعات بالاضافة الى عدد من اللجان التي تم تشكيلها للمرور على المحافظات المختلفة.

وأصدر معهد بحوث وقاية النباتات بياناً حول أنشطة المعهد و إنجازاته عن شهر أكتوبر2022 حيث استعرض الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد، ابرز ما تم انجازه من انشطة تدريبية، وارشادية، وورش عمل وندوات تم عقدها خلال الشهر.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.