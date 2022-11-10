الزراعة: صرف مقررات الأسمدة وفقا لتعليمات الوزارة لوصول الدعم لمستحقيه

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأصول التابعة للوزارة بمركزي كوم أوشيم وطامية بمحافظه الفيوم، يرافقه وكيل وزارة الزراعة، ومدير مديرية الإصلاح الزراعي بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة العمل على تفقد جميع الأصول المملوكة للوزارة، وبيان الجدوى الاقتصادية لها على الطبيعة، وتحقيقها للعائد الاقتصادي المناسب، لوضع الآليات والإجراءات الكفيلة برفع كفاءتها وتشغيلها بشكل يتناسب مع مكانتها سواء عقارية أو منقولة سواء كانت مزارع إنتاج نباتي أو حيواني أو محطات ميكنة زراعية أو محطات بحثية.

وشملت الزيارة تفقد مزرعة قطاع الإنتاج ومعصرة الزيتون، بكوم أوشيم، والبالغ مساحتها حوالي 382 فدانا، فضلًا عن زيارة مشروع البيض الخالي من المسببات المرضية، والجمعيات التعاونية الزراعية بقصر رشوان وجمعية كفر محفوظ للإصلاح الزراعي، فضلا عن مبنى الإدارة الزراعية ومشتل ومحطة الميكنة الزراعية بطامية، كذلك مشروع تسمين العجول التابع للإصلاح الزراعي، والذي يضم حوالي 125 رأس ماشية.

صرف المقررات من الأسمدة وفقا للتعليمات

وأكد «صالح»، ضرورة صرف المقررات من الأسمدة وفقا للتعليمات الصادرة من الوزارة في هذا الخصوص، فضلًا عن التنسيق مع البنك الزراعي المصري، في هذا الشأن لوصول الدعم إلى مستحقيه محذرًا من التلاعب في صرف تلك المقررات ومخالفة التعليمات.

التيسير على المزارعين

وأشار إلى تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التيسير على المزارعين، وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي لهم، فضلا عن الإعلان عن أسعار الأسمدة في لوحه الإعلانات ووضعها بمكان ظاهر.

وأكد مستشار الوزير للمتابعة، ضرورة العمل على رفع كفاءة الأصول للوصول إلى تحقيق العائد الاقتصادي العادل وذلك باستغلال المساحات الخالية والمساحات البينية بين الزراعات وكذا رفع جميع المخلفات والتخلص منها بطريقة صحية وكذا سرعة التخلص من جميع السيارات أو المعدات المتهالكة وفقا للضوابط والاستفادة من المساحات التي تشغلها، لافتا إلى أن تلك الزيارات مستمرة للتأكد على الطبيعة من تشغيل جميع الأصول بطريقة اقتصادية وتحقق العائد العادل.