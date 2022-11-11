وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأسترالي آفاق التعاون المشترك بين البلدين

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ريس ويتبي وزير البيئة والعمل المناخي بدولة أستراليا، وبحث معه آفاق التعاون المشترك، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين، على هامش قمة المناخ COP27 المنعقدة حاليًا في مدينة شرم الشيخ.

وبحث القصير سبل التعاون المقترحة والتي تمثلت في سبل تعزيز التجارة البينية بين الدولتين، وبحث إمكانية قيام الجانب الأسترالي بتوفير وسائل شحن للسلع الاستراتيجية من أستراليا إلى مصر بأسعار تنافسية، وإعادة النظر في القرارات المتعلقة باستيراد الخراف والأغنام الحية من أستراليا، والتعاون في مجال استنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة ومقاومة للجفاف والملوحة والإسراع في الانتهاء من ملف تصدير العنب المصري للسوق الأسترالي.

إنتاج تقاوي محسنة ومقاومة للآفات

كما تناول لقاء الوزيران التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي ونقل التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في مجال الزراعة وإنتاج تقاوي محسنة ومقاومة للآفات والامراض خاصة المتعلقة بالسلع الاستراتيجية كالقمح والذرة وفول الصويا أيضا التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال البحوث الزراعية التطبيقية وإنتاج الامصال واللقاحات.

واتفق الوزيران على إعداد مسودة لمذكرة تفاهم بين الوزارتين المعنيتين تتضمن كل أوجه التعاون سالفة الذكر وغيرها على أن تنص على إنشاء لجنة زراعية مشتركة يترأسها وزيرا الزراعة في البلدين، وستجتمع مرة واحدة في العام في الدولتين على التوالي.

حق الدول النامية في الحصول على تعويضات

وعبّر الوزير الأسترالي عن سعادته للمشاركة في مؤتمر المناخ، وزيارة مصر، مؤكدا حق الدول النامية وفي مقدمتها دول القارة السمراء في الحصول على تعويضات ملائمة نتيجة لتعرضها لخسائر ضخمة نجمت عن عوامل خارجة عن إرادتها.

حضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، ومن الجانب الأسترالي ناشيد شودري، المستشار التجاري الإقليمي لأستراليا في المنطقة.