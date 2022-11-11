الرعاية الصحية: دعم مستشفى شرم الشيخ الدولي بـ 4 روبوتات ذكية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي ، رئيس الهيئة، عن تعزيز مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأربع روبوتات ذكية معتمدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يأتي ذلك ضمن استعدادات الهيئة للتأمين الطبي للوفود الرئاسية والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، يأتي ذلك اتساقًا مع الرؤية الطموحة للهيئة والتي تخطط من خلالها لتقديم مجموعة من الحلول الرقمية الذكية والمتطورة، لرقمنة كافة الخدمات الطبية ، وتماشيًا مع التحول الأخضر الذي تشهده مستشفى شرم الشيخ الدولي والتي تعد أول مستشفى في مصر حاصلة على الإعتراف الدولي لشبكة المستشفيات الخضراء GGHH.

وأوضح رئيس الهيئة، أن أبرز الروبوتات الأربعة هو الروبوت دويت (Duet)، وهو متواجد كمساعد رقمي ذكي ويتواجد في المدخل الرئيسي لمستشفى شرم الشيخ الدولي لاستقبال المرضى ، ويقوم بتقديم كافة الخدمات وبلغات متعددة، ويقوم بقياس المؤشرات الحيوية للمريض فضلًا عن تقييم الحالة الصحية الأولية للمريض بشكل عام، مع ربط ذلك بالملفات الطبية للمريض ليكون مسئول بشكل تكنولوجي رقمي عن معرفة تاريخ المرضي لأي متردد على المستشفى من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ثم يقوم بتوجيه المرضى للمنطقة المستهدفة سواء العيادات أو الطوارئ.

كما يقوم Duetبتوجيه المريض إلى الطبيب المختص، وينظم دخول المريض لتلقي الخدمة الطبية داخل المنشأة حسب التخصص،أيضاً تقييم زيارة المريض، ويساهم أيضًا في توفير الوعي البيئي داخل المؤتمر عن طريق مجموعة من الأنشطة المختلفة منها استطلاعات رأي الزوار عن العادات البيئية التي قد تسبب ضرر للبيئة وتقييمهم للحد من هذه العادات غير الصديقة للبيئة.

واستكمل: يساعد الروبوت رولي (Rolly) فهو مسؤول تقديم الرعاية التمريضية وهو مؤمن تمامًا لنقل عينات الدم والتحاليل ، وكذلك أدوية وأدوات المعمل، وخاصة في منطقة العزل الطبي، حرصًا على سلامة المرضى ومقدمي الخدمة الطبية.

وأضاف: يقوم الروبوت موزو (Mozo)، بتقديم وجبات المرضى على مدار اليوم، بحيث تكون مؤمَنة ومعقمة تمامًا، ويقوم باستطلاع آراء المنتفعين عن جودة الخدمة المقدمة ويقيس مدى رضاؤهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم. فيما يقوم الروبوت MDR-C بتعقيم غرف العمليات وغرف إقامة المرضى ، بالإضافة لتعقيم منطقة الاستقبال باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، وهو المفهوم الأكثر صداقة للبيئة بين خيارات التعقيم والتطهير لتقليل استخدام الكيماويات المضرة بالبيئة وبالبشر وذلك تماشيًا مع مفهوم التحول الأخضر في المنشآت الصحية

منوهًا إلى أهمية توظيف البرمجة والتقنيات المتطورة في دعم كافة القطاعات والقطاع الطبي بشكل خاص، وذلك تماشيًا مع فكر الدولة المصرية، لافتًا إلى دعم الفكر المصري والصناعة المصرية، خاصة عندما تكون بمواصفات عالمية، وهو الأمر الذي يسهم في توطين الصناعة، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية: نسعى جاهدين لإطلاق حزم خدمات صحية مبتكرة وعدد من المشاريع والمبادرات الرائدة، ترتكز على استخدام التكنولوجيا ورقمنة الخدمات وتطبيق نظم الذكاء الاصطناعي، والذي يُمكِّن الخدمات الصحية المستقبلية بالهيئة من إدخال الأنظمة الذكية والروبوتية، وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية والتطبيب عن بُعد، واستمرارية تعزيز مكانة الهيئة وجعلها في مركز مرموق وموثوق عالميًا بالمجالات المتخصصة بالطب والعلوم والرعاية الصحية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بجودة الحياة واستدامة الخدمات الصحية.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبدالرحمن، المدير التنفيذي لشركة مارسيس روبوتكس، أنه اتساقًا مع مبدأ التحول الأخضر، وهو ما يتماشى مع رؤية الشركة على أن تكون جميع الروبوتات مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير، ولغرض خدمة البشر في قطاعات مختلفة لاسيما القطاع الطبي، مؤكدًا أن الروبوتات الأربعة صناعة مصرية خالصة.

لافتًا إلى أهمية الدور الذي تساهم به الحلول الروبوتية في هذا التحول الرقمي والتقني ودعم القطاع الطبي في مصر، وذلك في ظل تضافر كافة الجهود الحكومية والخاصة، وذلك لإنجاح الحدث العالمي الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.