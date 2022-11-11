مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس القداس الإلهي في شرم الشيخ

ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلاة القداس الإلهي، بالطقس اللاتيني، باللغة الإيطالية، وذلك ببازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، بمشاركة الأب إرميا نشأت، راعي الكنيسة.

مشاركة الكنيسة الكاثوليكية في مؤتمر المناخ

جاء ذلك على هامش مشاركة الكنيسة الكاثوليكية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، والذي يقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من السادس حتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري.

وسيترأس الكاردينال فريدولين بيسونجو، رئيس أساقفة كينشاسا، ورئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا، صلاة القداس الإلهي، صباح الأحد المقبل، بالطقس اللاتيني، باللغات الفرنسية، والإنجليزية، والإيطالية، وذلك ببازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ.

ويشارك في الذبيحة الإلهية أيضًا سيادة المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وسيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والعلمانيين.

وفد الكنيسة الكاثوليكية يشارك في مؤتمر المناخ

وفي وقت سابق، وصل وفد الكنيسة الكاثوليكية، إلى بازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، من أجل المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، والذي يقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

وضم الوفد الكاردينال فريدولين بيسونجو، رئيس مجلس أساقفة كينشاسا في الكونغو، والمطران نيقولاس هنري، والسفير البابوي بمصر، والأنبا توماس عدلي، ومطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.