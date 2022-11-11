عضو «خارجية الشيوخ»: القمة المصرية الأمريكية كشفت عمق ومتانة العلاقات بين البلدين

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أهمية انعقاد القمة المصرية -الأمريكية، وذلك على هامش انعقاد قمة المناخ cop27.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن الذي انتهى منذ قليل بشرم الشيخ، أكد مدى رساخة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، ويرجع عهدها لأكثر من 100 عام.

قوة العلاقات المصرية الأمريكية

ولفتت إلى أن هذة القمة تؤكد العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وهو ما يكشف محاولات الكذب التي يروجها البعض بشأن ضعف العلاقات المصرية - الأمريكية.

وشددت ريهام عفيفي على أن النجاح الذي حققته مصر في قمة المناخ، كشف عن قوة الدولة في تنظيم حدث عالمي بمثل هذا الحجم.

وقالت إن الخطوات التي قطعتها مصر على طريق الإصلاح مؤخرا منها فيما يتعلق بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتبعها الحوار الوطني، الذي يعد مظلة شاملة لجميع القوى السياسية، وكذلك صدور العديد من قرارات العفو الرئاسي عزز من قوتها أمام دول العالم الكبرى.

الدعوة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

واستطردت عضو مجلس الشيوخ: «دعوة السيسي لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، كان له مردود عالمي واسع وهذا ما اتضح خلال لقاء الرئيسين المصري والأمريكي».

ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نظيره الأمريكي جو بايدن بشرم الشيخ اليوم، على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.