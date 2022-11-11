أستاذ علوم سياسية: زيارة بايدن تؤكد مكانة مصر بالاستراتيجية الأمريكية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، الأول على أرض مصر، إذ سبق والتقيا على هامش قمة جدة، مؤكدًا أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل زيارة بايدن لمصر في هذا التوقيت مهمة.

عمق العلاقات المصرية الأمريكية

وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ قيمة مشاركة بايدن في قمة المناخ «كوب 27» لها دلالات رمزية أهمها أنها تعكس الاهتمام بالحضور إلى مصر ولقاء الرئيس السيسي، بما يؤكد عمق العلاقات المصرية الأمريكية.

مكانة مصر في الاستراتيجية الأمريكية

وتابع أن لقاء الرئيس السيسي مع بايدن يعكس حرص الولايات المتحدة على التواصل مع أهم دولة في الإقليم وركيزة للاستقرار الإقليمي المضطرب، وتؤكد مكانة مصر في الاستراتيجية الأمريكية، لافتًا إلى أن الحديث تناول تطوير آفاق وتنمية العلاقات الثنائية خصوصا في مجالات الاستثمارات وبناء رؤية مشتركة في القضايا الثنائية، وكذلك القادم في الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية والملف الليبي وتطورات الأمن في الإقليم.