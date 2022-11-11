عضو مجلس النواب تامر عبدالقادر: محادثات السيسي وبايدن تؤكد أن مصر رمانة الميزان في المنطقة

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس الأمريكي جون بايدن لمصر والمشاركة في قمة المناخ الحالية، تأتي تأكيدا للعلاقات التاريخية بين مصر وأمريكا، ودور القاهرة الحيوي والاستراتيجي في القارة الأفريقية، كما يعكس ما وصلت إليه مصر من قوة على المستويين الإقليمي والدولي منحتها مزيدا من الثقة في مواجهة جميع التحديات.

مواجهة التغيرات المناخية

وقال عبدالقادر، إن كلمة الرئيس الأمريكي تكشف الدور الرائد لمصر في مواجهة التغيرات المناخية، إذ أوضح بايدن، أن مصر أم الدنيا، وتعد المكان المناسب لانعقاد القمة المناخية للعالم، ما يؤكد على الموقع الاستراتيجي لها في التحرك السريع بشأن مواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة للدور السياسي لمصر في العالم.

وأشاد النائب تامر عبدالقادر، بتأكيد الرئيس الأمريكي على دور مصر المهم لإنهاء النزاعات بقطاع غزة بين إسرائيل والحركات الفلسطينية، والتأكيد على الموقف السلمي الذي تتزعمه مصر لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكشف عبدالقادر عن أن مباحثات الرئيس الأمريكي مع السيسي، بشأن القضايا الشائكة بين دول العالم، تؤكد أن مصر رمانة الميزان في المنطقة، ورأيها مهم وضروري في الملفات الشائكة.

ملف حقوق الإنسان

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر نجحت في المضي قدما بملف حقوق الإنسان، وخير دليل على ذلك، إطلاق مبادرة للحوار الوطني، بالإضافة إلى تفعيل لجنة العفو الرئاسي، التي كان لها دورها بالغ الأهمية في الإفراج عن السجناء طبقا للمعايير الحقوقية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى شرم الشيخ، اليوم الجمعة؛ للمشاركة في قمة المناخ COP27، ضمن أول زيارة له إلى مصر.