الصور تكشف أكاذيب الإخوان الإرهابية.. هدوء في سوهاج والميادين خالية من التجمعات

تشهد شوارع وميادين محافظة سوهاج، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حالة من الهدوء التام بمختلف القرى والمراكز في انحاء المحافظة.

ونشرت الجماعة الإرهابية فيديوهات وصورا مفبركة للدعوات التخريبية، في محافظة سوهاج، لترويج أكاذيبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الحياة طبيعية في سوهاج

ورصدت «الوطن»، خلو الشوارع في كل القرى والمراكز ومدن سوهاج من أي تجمعات، او مظاهرات أو مسيرات وأن الحياة تجري بشكل طبيعي تماما، والفيديوهات التي عرضتها جماعة الإخوان الإرهابية قديمة.

وتروج الجماعة الإرهابية صورا وفيديوهات لدعوات تخريبية، من خلال اللجان الإلكترونية التابعة لها.