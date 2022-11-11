الشعب يسخر من الإخوان.. هدوء على كورنيش الإسكندرية في «الويك إند» «صور»

أجواء خريفية مميزة تعيشها شوارع الإسكندرية بالتحديد كورنيش المدينة الساحلية، في ظل تحسن الطقس اليوم تزامنا مع إجازة الجمعة «الويك إند» التي تشهد اعتدالا في الحرارة نهارا مع برودة ليلا في ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 40%، لتصبح الحقيقة عكس ما روجت له لجان جماعة الإخوان الإرهابية بأن الإسكندرية شرارة ثورة مزعومة يوم 11 نوفمبر، ليصبح ذلك اليوم يوما تاريخياً وثق فيه الشعب المصري وعيه وعدم انجرافه وراء دعوات هدامة من جماعة تحيك الشر للوطن.

ورصدت عدسة «الوطن» أجواء رائعة وساحرة على شواطئ وكورنيش الإسكندرية حيث سطوع الشمس مع عصر اليوم الجمعة، وتبعها حالة من الهدوء التام في شوارعها كونها إجازة «الويك إند» مع تجنب المواطنين لدعوات التخريب اليوم ليسخروا من دعوات جماعة الإخوان الإرهابية مؤكدين دعم استقرار الدولة.

الأجواء الهادئة التي توثقها الصور تعكس كم الأكاذيب التي أطلقتها لجان جماعة الإخوان المحظورة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الإسكندرية شرارة ثورة مزعومة، فأصبحت الإسكندرية مثالا للهدوء والاستقرار وتعكس رقي أبنائها.

استمتاع على شواطئ الإسكندرية

وتواجد عدد من المواطنين على شواطئ الإسكندرية مستغلين انخفاض حركة الأمواج عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية حيث يبلغ قدرها من 1 إلى 1.5 متر.