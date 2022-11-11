أحمد موسى يكشف كذب الإخوان في بث مباشر من كرداسة والتحرير: «انتوا فين؟»

أجرى الإعلامي أحمد موسى جولة في أماكن عدة بالقاهرة والجيزة، يكشف فيها زيف جماعة الإخوان الإرهابية بوجود مظاهرات، من خلال فيديوهات من خلال بثٍ مباشر عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أحمد موسى في ميدان التحرير وكرادسة

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال بث مباشر أجراه على كوبري أكتوبر، إن الإخوان يزعمون من خلال صفحاتهم على السوشيال ميديا بأنهم أغلقوا كوبري أكتوبر، متابعا: «كوبري أكتوبر زي ما أنتم شايفين الحركة فيه عادية، والدنيا ماشية زي الفل، وقولت أنزل استنى مجموعة الإخوان القتلة، لكن مصر عظيمة.. اطمئنوا بلدكم عظيمة».

وفي من قلب ميدان التحرير بوسط القاهرة، قال الإعلامي أحمد موسى: «مصر عظيمة، ومافيش شيء، ولا حتى شيء، ولا الهواء، أنا جاي من عند العاصمة الإدارية، ولفيت مدينة نصر، ومصر الجديدة، وداخل على التحرير، ومفيش حد منهم، الجو جميل جدا النهارده».

الإعلامي: مفيش خائن ماشي في الشارع

كما أجرى بثا مباشرا عبر صحفته من منطقة كرداسة بالجيزة، قائلا: «أنا عند صفط اللبن وكرداسة، ومش عاوز أي حد يكون خياله واسع، والشوارع فيها حركة عادية جدا، ومفيش صريخ ابن يومين، ومفيش خائن ماشي في الشارع، أنا نزلت استناهم حتى في معاقلهم يورونا نفسهم الخونة.. مصر آمنة».