مراسل «القاهرة الإخبارية» بشرم الشيخ: «بايدن» سيطرح مبادرات لتخفيف آثار تغيرات المناخ

قال همام مجاهد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في شرم الشيخ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل شرم الشيخ، لطرح مبادرة تخص تكيف القارة الإفريقية مع آثار تغيرات المناخ، وأخرى للتخفيف من حدة الأضرار الناتجة عن الانبعاثات الحرارية والتغير المناخي.

وأضاف خلال الفقرة الإخبارية بالقناة: «هناك العديد من الفعاليات التي سيحضرها الرئيس الأمريكي، في شكل اجتماعات ثنائية، واجتماعات مع عدد من الأطراف المعنية والمهتمة بالعمل المناخي».

وتابع: «كثير من المسؤولين الأمريكيين يتواجدون هنا في مقر قمة المناخ، وربما يطرحون المبادرات التي سوف تعلن بشكل رسمي خلال ساعات، وسيكون للرئيس الأمريكي كلمة أمام الحضور في المؤتمر، وبالتالي سيعلن عن جملة هذه المبادرات، خاصة أن الكونجريس الأمريكي وافق مؤخرا على قانون تخفيض التضخم، وهو الأول من نوعه في الولايات المتحدة وربما يحفز المؤسسات والولابات المتحدة الأمريكي على تقليل الانبعاثات».

واختتم: «المسؤولون الأمريكيون هنا في قمة COP27 تحدثوا باعتزاز وفخر عن إقرار هذا القانون ويمكن أن ينتج عنه انخفاض الانبعاثات وتخفيف الظواهر الطبيعية الحادة»، مشيرا إلى أن الصين والولايات المتحدة يشاركان في نحو 40% من التلوث المناخي في العالم، ويعولان على مثل هذه المبادرات في انخفاض الحد من وتيرة التغيرات المناخية.