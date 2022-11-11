«القاهرة الإخبارية»: هجوم أوكراني محتمل وراء انسحاب روسيا من خيرسون

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن هناك تحولا كبيرا في مسار الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع الروسي أمر القوات الروسية بالانسحاب من الجهة اليمنى لنهر دينبرو للجهة اليسرى، تخوفًا من قيام القوات الأوكرانية بتفجير سد كوخوفسكا، وما سيؤدي له من أخطار على المدنيين والقوات العسكرية الروسية.

خسائر جيش أوكرانيا 7 أضعاف الجيش الروسي

وأشار «مشيك» إلى أن قائد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرجي سوروفيكين، ذكر أن القوات الأوكرانية تتعرض لخسائر أكثر 7 أضعاف من التي يتكبدها الجيش الروسي في هذه العملية العسكرية.

ونقل «مشيك» عن تقارير إعلامية تشير لتفجير محطة الطاقة الكهرومائية في كافوخكا بمقاطعة خيرسون، مشيرًا أنه لم يتم تأكيد هذه المعلومة بشكل رسمي من السلطات الروسية.

إعادة تمركز

وشدد مراسل القاهرة الإخبارية على أنه حال تأكيد هذه المعلومة فإن مخاوف القوات الروسية كانت صحيحة حول تفجير السد، وأن الانسحاب الروسي نحو الجهة اليسرى من نهر دينبرو لإفشال أي حركة هجوم تقوم بها القوات الأوكرانية في وقت قريب كان قرارا صائبا.

وذكر أنه يمكن وصف هذا الانسحاب بإعادة تمركز، مؤكدًا أن خيرسون أصبحت أرضا روسية بعد ضمها.