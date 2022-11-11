مراسل «القاهرة الإخبارية» ببروكسل: المجلس الأوروبي يفرض عقوبات على إيران

كشف سلامة عطالله مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، من عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل تفاصيل فرض عقوبات من المجلس الأوروبي على إيران، موضحًا أنّ العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإيران متوترة، وهذا ما تعكسه العقوبات مع مرور الوقت.

وقال إنّ المجلس الأوروبي فرض عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة تقتل المدنيين وتغير على البنية التحتية الأوكرانية.

توقعات بأن تشمل العقوبات أعضاء من البرلمان

وأشار إلى أنّ المجلس الأوروبي يعد حزمة جديدة من العقوبات على خلفية قمع الحكومة وإصدارها عقوبات إعدام بحق نشطاء ومناهضين للقمع في إيران، مؤكدًا أنّ هناك توقعات بأن تشمل هذه العقوبات هذه المرة أعضاء من البرلمان الإيراني الذي يدعم عقوبات الإعدام.

وأوضح أنّ إيران تستطيع التفلت رغم العقوبات المفروضة عليها، مشيرًا إلى أن اللافت هذه المرة هو تغير موقع الاتحاد الأوروبي في خصومة إيران وأن الأوربيين طيلة عقد من الزمان كانوا حلفاء إيران في مواجهة العقوبات الأوروبية، وكان الأوروبيون هم من صمموا الاتفاق النووي الذي وٌقع في فينا عام 2015.