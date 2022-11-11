رئيس «حقوق الإنسان» بمجلس النواب: مصر أبرزت نجاحات أمام العالم في COP27

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نجاح مصر في اكتساب ثقة العالم، وذلك بعد نجاحها في تنظيم قمة المناخ بشرم الشيخ وسط حضور كبير من كل قادة دول العالم.

نجاح القمة المصرية- الأمريكية

وأشار النائب طارق رضوان إلى أن وراء نجاح القمة المصرية -الأمريكية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وجو بايدن العديد من الأسباب، أهمها عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتي تمتد لأكثر من 100 عام وهو ما حرص الرئيس الأمريكي على توضيحه خلال المؤتمر الصحفي للرئيسين والذى انتهي منذ قليل.

تعزيز حقوق الإنسان

وأشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الخطوات المهمة التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الماضية في ملف تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق الحياة الكريمة لكل فئات الشعب من خلال مظلة «حياة كريمة» كان لها شأن كبير في تغيير ثورة مصر أمام العالم.

قرارات العفو الرئاسي

وقال في تصريح لـ«الوطن»: أكبر المنظمات الحقوقية العالمية أصبحت تقاريرها تحمل الإشادة بالدور المصري فى ملف حقوق الإنسان.

ولفت النائب طارق رضوان إلى تغيير نمط معاملة السجناء من خلال الحرص على تأهيلهم للخروج إلى الحياة من جديد، وكذلك استمرار قرارات العفو الرئاسي عن سجناء الرأي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان لها دور كبير في اصطفاف مصر ضمن البلاد الديمقراطية بالعالم.

وشدد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن نجاح القمة المصرية -الأمريكية بشرم الشيخ هي استكمال لمشوار العلاقات الوطيدة بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي.

ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة المناخ COP27، والمنعقدة بشرم الشيخ عصر اليوم.