على هامش COP27.. فرق قصور الثقافة تتألق بالجرين زوون والممشى السياحي بخليج نعمة

وسط حضور جماهيري وتفاعل متميز مع السائحين، وفي خامس أيام الاحتفالات الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ المقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر الجاري، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تألقت فرق الفنون الشعبية التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية بتقديم فقرات متميزة على مسرح الجرين زوون والممشى السياحي بخليج نعمة.

على مسرح الجرين زون قدمت فرقة الإسماعيلية عددا من فقراتها الفنية المتميزة والتي تعبِّر عن الفن الشعبي بموروثه في بيئتها منها «الصيادين، سمسميتي، بتغني لمين، البدو» فاصل غنائي للفنان ماهر كمال، كما قدمت فرقة الشرقية عددا من الاستعراضات منها «العصايا، الفرح الشرقاوى، الحصان، السقايين»، وبالممشى السياحي بخليج نعمة، أقامت الهيئة ديفيليه استعراضيا لمدة ساعتين وسط أجواء احتفالية لفرق الفنون الشعبية «بورسعيد، العريش، الحرية بالإسكندرية، سوهاج، أسوان»، بالإضافة لفرقة التنورة التراثية، بتقديم فقراتهم الفنية المعبرة عن التنوع الثقافي المصري وثرائه.

استمر جناح الهيئة في خيمة معروضات الحرف التراثية بخليج نعمة، والذي ضم معرضا للحرف التراثية لمنتجات الورش الفنية في مجالات الديكوباج والحلي والنحت على الصدف، التي تمت خلال مبادرة حياة كريمة وملتقيات شباب أهل مصر من أبناء المناطق الحدودية؛ جاءت الفعاليات بحضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وأحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وأحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء.

وتقام الفعاليات الفنية يوميا في الساعة الثامنة مساء على مسارح «الممشى السياحي بخليج نعمة، جرين زوون، مسرح السلام بالممشى السياحي الجديد، الأيقونة، الحديقة المركزية، المتحف، السوق السياحية القديم».