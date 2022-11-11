الرئيس الأمريكي: مصر «أم العالم» بأكمله.. والمكان الأنسب لانعقاد قمة المناخ

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يشكر الدولة المصرية على استضافته واستضافه قمة المناخ «cop27»، مشيرا إلى أن مصر «أم العالم بأكلمه»، والمكان الأنسب لانعقاد القمة: «وشكرًا بتذكرنا بالقضية الملحة وهي التغيرات المناخية، نحن ندرك أهمية هذا الموضوع، ونشكر مصر كونها تلعب دور الوسيط في حل الأزمة بقطاع غزة».

100 عام على العلاقات المصرية الأمريكية

وأضاف «بايدن»، على لسان أحد أعضاء الوفد الأمريكي معه بعد وصوله شرم الشيخ لحضور قمة المناخ: «في الأزمة الروسية – الأوكرانية، اتخذت مصر موقفا في تلك القضية وسيتم العمل على حل الأزمة، وسنتحدث في شأن قضايا أخرى مع مصر، وسنستمر في حديثنا بشأن حقوق الإنسان، وقد مر 100 عام على العلاقات المصرية – الأمريكية، ونتمنى أن نكون أقرب من بعضنا البعض وشكرا مرة أخرى على الاستضافة».