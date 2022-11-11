الرئيس الأمريكي يشكر جون كيري: حقق تقدما هائلا بمجال المناخ

قال الرئيس الأمريكي جون بايدن، إن قلب وروح الولايات المتحدة في هذا اليوم المهم مع كل حاضري قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ: «في كل يوم أحييهم على التضحيات التي قدموها لوطننا».

وأضاف «بايدن» خلال كلمته على هامش مشاركته في قمة المناخ بشرم الشيخ: «أود أن أشكر بشكل خاص أحد المحاربين القدامى الأمريكين، وهو صديق عزيز حاز على ميداليات عديدة، إنه جون كيري، التزامه وشغفه وحنكته الدبلوماسية كلها كانت حيوية لتحقيق التقدم الهائل في مجال المناخ خلال العامين الماضيين».