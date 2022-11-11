«الوطن» ترصد الاستعدادات النهائية بقاعة مؤتمرات استقبال بايدن في شرم الشيخ

تستعد قاعة «نفرتيتي» بالمركز الدولي الدولي للمؤتمرات، حيث مقر انعقاد الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 27»، الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، لاستقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصل لمدينة شرم الشيخ، منذ قليل، إذ سيلقي خطابه للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 27».

خطاب الرئيس الأمريكي

وامتلأت القاعة بالمئات من جنسيات مختلفة من رؤساء الوفود للدول الأعضاء بالاتفاقية، البالغ عددهم 197 دولة استعدت لهم الترجمة الفورية، بست لغات هي اللغات المعتمدة لدى الأمم المتحدة، ويناقش الرئيس الأمريكي خلال خطابه الجهود المبذولة للبناء على العمل غير المسبوق من قبل الولايات المتحدة، للحد من الانبعاثات الضارة، وتعزيز مكافحة تغير المناخ العالمي، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفًا على بناء القدرة على الصمود أمام تأثيرات المناخ.

وأوضحت رئاسة المؤتمر، أنه سيجر عقد جلسة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، في القاعة العامة لنفرتيتي، مع الأخذ بعين الاعتبار سعة الغرفة، وسلامة وأمن جميع المشاركين في الفعالية.