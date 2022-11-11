بايدن من شرم الشيخ: نسعى لمنع حصول كارثة مناخية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه في مصر الآن، حيث الأهرامات والأثار العريقة الشاهدة على عبقرية البشرية، على مدى الألفيات، نرى أن رسالتنا منع حصول كارثة مناخية، والاستفادة من إنشاء اقتصاد جديد بالطاقة النظيفة هذا ضروري لحاضرنا ومستقبلنا وكتب التاريخ، وفقا لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية، كان هناك الموجة الأحر في العالم، والولايات المتحدة عانت من جفاف، وحرائق في الغرب، وأعاصير وعواصف مجمدة في الشرق.